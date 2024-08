Mand ramt af skud var formentligt det forkerte offer

Af Helle Eriksen Udgivet 26. aug

En ung mand blev ramt af fem skud i Sønderborg for to år siden, men aner ikke, hvem de tiltalte er, forklarede han i retten.

Hans bror havde kun haft shawarmastedet i seks dage, da en rolig søndag aften på arbejde forvandlede sig til et sandt mareridt. Mandag tog Retten i Sønderborg hul på fjerde retsdag i en sag om drabsforsøg, hvor tre mænd er tiltalt. 30. oktober 2022 stod de ifølge anklagerne mod dem bag et skyderi ved det daværende MK Shawarma i Store Rådhusgade i Sønderborg klokken 20.25.

Jeg troede, jeg skulle dø Mand ramt af fem skud 30. oktober 2002 i Sønderborg

Her var en dengang 21-årig mand på arbejde hos sin storebror, der havde overtaget stedet under en uge tidligere. De havde brugt nogle dage på at gøre rent og gøre klar, og fredag den 28. oktober åbnede de forretningen. Søndag var den 21-årige på arbejde. - Jeg var mødt klokken 16.00 og hjalp med at gøre klar og køre bestillinger ud, forklarede han i retten. - Senere gik jeg ind og lavede mig noget mad og sad udenfor og spiste, mens jeg talte med min kæreste på Facetime, fortalte han. Pludselig standsede en mørkklædt person på cykel på gaden få meter fra ham. En overvågningsvideo, der blev vist i retten, viser, hvordan personen standsede op, stod med cyklen mellem benene og trak en pistol. Vedkommende rettede pistolen mod den 21-årige mand og affyrede 15 skud.

Han blev ramt af fem skud i den ene arm og begge ben og faldt mod jorden, men fik rejst sig halvt op og løb ind i restauranten. - Det lød voldsomt. Jeg troede, jeg skulle dø, men da jeg opdagede, at jeg kunne bevæge mig, løb jeg ind, fortsatte han sin forklaring. Han ringede selv 112 og var i starten ikke klar over, at han var blevet ramt, indtil hans storebror, der arbejdede indenfor, sagde det til ham. - Først kunne jeg ikke mærke noget, men så kunne jeg se, der var blod overalt, og så kunne jeg mærke smerterne, lød det fra den unge mand, der fattet afgav sin forklaring. Skudt og bil brændt Anklager Pernille Heiss fra Syd- og Sønderjyllands Politi sagde på sagens dag et, at det, de mener, er et drabsforsøg, kan handle om en mulig konflikt mellem arabere og kurdere i Sønderborg. Dagen før skyderiet var der et slagsmål, hvor en af sagens tiltalte var involveret, og det slagsmål havde det dengang 21-årige skudoffer også hørt om. En bekendt til den 21-årige kiggede forbi kort før skyderiet og fortalte, at han også havde været impliceret i slagsmålet dagen før. - Han sagde, at det var en gruppe unge kurdere og nogle tunesere, der havde været oppe at slås, og så havde han forsøgt at gå imellem og var også blevet en del af det, forklarede skudofferet i retten.

Han gættede selv på, at skuddene hang sammen med slagsmålet, men tænkte, at der måtte være sket en forveksling mellem ham og en anden, da han intet havde med konflikten at gøre. Den tanke holdt han fast i, indtil politiet vækkede ham på hospitalet tidligt om morgenen den 31. oktober og fortalte, at hans bil havde været i brand samme nat. - Politiet sagde, at jeg måtte have gjort et eller andet, for det var mig, de var ude efter, men jeg vidste ikke, hvad det var, jeg skulle have gjort, lød det fra ham i retten.

Anklager Pernille Heiss fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortalte på sagens dag et, at drabsforsøget muligvis hænger sammen med en konflikt mellem arabere og kurdere i Sønderborg. Foto: Helle Eriksen, TV SYD