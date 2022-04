Mand stjal 128.000 kroner - nu bliver han udvist for tricktyveri

En 42-årig mand fra Rumænien var i dag i retten for at have stjålet kreditkort fra ældre mennesker og hævet penge på kortene.

Retten i Sønderborg dømte manden et år og fire måneders fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år for tricktyverier. I alt blev manden dømt for 68 forhold.