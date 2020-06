Mand varetægtsfængslet for voldtægt af sin 6-årige datter

En 40-årig mand er sigtet for at have voldtaget sin 6-årige datter i familiens hjem i Sønderborg.

Fredag eftermiddag er han ved et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han nægter sig skyldig og har kæret fængslingen til landsretten.

Der var lukkede døre under grundlovsforhøret, men anklager Søren Frederiksen oplyser, at den 40-årige mand ifølge sigtelsen voldtog datteren onsdag 24. juni.

Datteren fortalte moren, hvad der var sket, og moren kontaktede derefter politiet og anmeldte det.