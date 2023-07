Mandag kan man igen sejle med færge mellem Als og Ærø

Elfærgen Ellen har været ude af drift siden sidste uge efter en batteribrand.

- Det er meget højsæson lige nu, så vi arbejder intenst på få ruten etableret igen her i sommerferien. Vi er ved at få udarbejdet en helt konkret sejlplan, så vi kan få vores passagerer over Fynshav, siger Thomas Norrild til TV 2 Fyn.

- Vi forventer, at det kommer til at ske på mandag.

Det er planen at Skjoldnæs kommer til at have fire afgange fra Fynshav samt tre afgange fra Faaborg i døgnet. I hvert fald så længe Skjoldnæs vikarierer for Ellen.