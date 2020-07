Med et lille skub: Nu kan der købes lokal frugt på torvet igen

Frugt, grønt, kaffe og honning var bare nogle af de varer, som var at finde i boderne på torvet i Sønderborg lørdag. Efter flere års pause er torvedagene tilbage, hvor lokale producenter sælger fødevarer på torvet.

- Selvom det har været mega dårligt vejr, så er der flere af sælgerne, der har sagt, at de vil have flere varer med næste gang, fordi de har solgt mere, end de regnede med, siger Anne Abild Poulsen, fødevarekoordinator hos Sønderborg Kommune.

Det kræver jo, at folk vil komme ind og bakke op om det, og det har de jo vist i dag, selv med regnvejr kan det lade sig at gøre. Henrik Petersen, frugtavler på Hestehavegård Frugtplantage

Torvedagene er arrangeret med hjælp fra kommunen, som har støttet projektet med 60.000 kroner. Formålet er at få fokus på de lokale fødevareproducenter.

- Det er vigtigt, fordi det støtter op om turismen og samtidig har et klimaperspektiv, som vi også meget gerne vil have i Sønderborg, siger Anne Abild Poulsen, fødevarekoordinator hos Sønderborg Kommune.

Kunderne trodsede regnen

Til dagens torvedag var i alt ni stadeholdere mødt op. En af de, som var mødt op for at lange frugt over desken, var Henrik Petersen. Han har solgt frugt i mange år på gaden i Sønderborg og er derfor glad for, at torvedagene nu er tilbage i byen.

- Alle de år, vi har solgt frugt i Sønderborg, har det altid været godt økonomisk. Det skal ikke være nogen hemmelighed, siger Henrik Petersen, frugtavler på Hestehavegård Frugtplantage.

Selvom vejret var surt på årets første torvedage i Sønderborg, så var der alligevel flere, som havde valgt at trodse regnen. Og det til glæde for de sælgende. For i sidste ende er det kunderne, der skal til, hvis projektet skal overleve.

Selvom det regnede meget, var der flere kunder, som kom forbi. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Skal kunne klare sig selv på sigt

Flere boder er på vej, og planen er, at torvedagene skal afholdes første lørdag i måneden frem til december. Herefter er det håbet, at sælgerne selv kan drive markedet.

- Det er en del af at gøre det hele bæredygtigt. At vi som kommune ikke skal være tovholder på det længere, men at markedet kan leve af sig selv i fremtiden, siger Anne Abild Poulsen.