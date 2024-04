Mere end en kvart million kroner til landsby, fordi de lever med solcelleanlæg helt tæt på

Derfor har Teknik-, By- og Boligudvalget i Sønderborg Kommune netop fordelt de to millioner kroner, der var i puljerne for tre solcelleanlæg i henholdsvis Stevning, Lysabild og Sønderborg.



Et af stederne, der får gavn af pengene, er i Stevning på Als. Her har man modtaget 544.000 kroner. Penge der blandt andet skal gå til en ny varmepumpe, teknisk udstyr, motionsbane og legeredskabet

- Vi er kolossalt glade. De penge har betydning for hele byen, siger John Stavski, der er næstformand i Stevning Aktivitetshus.

Pengene kommer, fordi de må leve med en stor solcellepark tæt på, og som har skabt meget debat.



- Vi synes, det her er dejligt, og når det skal være med det solcelleanlæg, så er det rart, at vi nu får penge, der kommer byens borgere til gode, siger John Stavski.