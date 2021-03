Millioner skal sikre rensning af forurenet strand på Als

For lidt over et år siden kom Himmark Strand på Als med på den lidet flatterende liste over generationsforureninger i Danmark.



En partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og virksomheden Danfoss skal medvirke til at sikre, at Himmark Strand nu bliver ryddet for forureningen.

Forurening skal være fjernet allerede i 2023

Ambitionen er, at det skal være gennemført i 2023, meddeler Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Vores samarbejde omkring Himmark Strand er ikke nyt, men nu forpligter vi os til både at komme godt i gang og godt i mål med oprensningen, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, i pressemeddelelsen.