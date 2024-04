Millioner til oprensning af Himmark Strand

Her skal der i alt graves ca. 70.000 m3 forurenet jord op fra stranden og ud under havbunden. Desuden skal området efterfølgende genetableres, så natur og fritidsliv kan blive normalt igen.



I gang med udbud

Derfor glæder aftalen Udvalgsformand for Miljøudvalget Poul Erik Jensen (S).

- Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er en meget glad mand i dag. Borgerne på Als og omkring Himmark Strand kan nu endelig se ind i en løsning, der får ryddet op i området, så det kan efterlades til de kommende generationer. Nu kan vi gå i gang med et udbud til gavn for vandmiljøet og til glæde for de lokale, siger han.

Region Syddanmarks estimat for oprydningen lyder på omkring 350 millioner kroner.



Med de nye ekstra midler samt 25 mio. kroner fra Danfoss, kan regionen nu komme videre i processen og sende oprydningsopgaven i udbud.