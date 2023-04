Mindre tid og borgernes penge op af lommen – kommune skal spare 13 millioner

- Det er på grund af, at vi oplever øget tilgang af borgere til området. Det betyder, at når vi får flere borgere, så har vi også behov for flere pladser, for det koster jo, siger han og fortsætter:

- Og så har vi for eksempel en prisstigning på 27 procent på eksterne botilbud. I Sønderborg Kommune har vi selv løsninger til de almene behov, men så snart der er et specielt behov - for eksempel døgnbemanding - så er vi nødt til at købe den ydelse.

Vil have mere frihed til kommunerne

Torsdag var en mindre delegation fra Sønderborg Kommune - med blandt andre Stefan Lydal i blandt - taget til Christiansborg for at italesætte de økonomiske udfordringer, som kommunen oplever på socialområdet.