Minister i samråd efter stilling blev slået op i København

For få år siden flyttede Landbrugsstyrelsen 340 arbejdspladser til Augustenborg og Tønder som led i statslig udflytning. Nu har Landbrugsstyrelsen slået en ny lederstilling op, men med adresse i København, og det er faldet Venstres Erling Bonnesen for brystet. Han har kaldt Minister for Fødevarer, Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, Mogens Jensen, Soc.dem, i samråd.

- Det ligner jo, at man er ved at underminere den udflytning af en masse gode arbejdspladser, som vi fik udført, og den skal vi selvfølgelig fastholde. Hvis man flytter ledelsen, hvad bliver så det næste, siger Erling Bonnesen, landbrugsordfører for Venstre, til TV SYD.

Stillingen blev i første omgang slået op med tjenestested i Augustenborg, men da man ikke kunne finde en kvalificeret kandidat blandt ansøgerne, valgte man at slå stillingen op i København. Landbrugsstyrelsen oplyser i dag til TV SYD, at den kommende direktør skal være indstillet på en del rejsedage mellem København og Augustenborg.

- Ingen forskel på situationen før og nu

Minister Mogens Jensen, Soc.dem., forklarer, at vicedirektøren kommer til at være lige så meget i Augustenborg som den nuværende - minimum tre dage.

- Vi skal finde en vicedirektør, som skal være i Augustenborg nøjagtig lige så meget, som den tidligere vicedirektør har været. Det står ikke til at ændre på, og det er uanset, hvor man bor i landet, siger Mogens Jensen til TV SYD.

Han understreger, at der ikke er forskel på situationen, som den er lige nu, og som den bliver. Derfor ser han heller ikke 'noget problem i sagen, der handler om at finde den mest kvalificerede ansøger'. Han har dog stadigvæk planer om at møde op til samrådet.

- Nu har jeg så svaret på det to gange i Folketingssalen, og der er også kommet et skriftligt svar til Erling Bonnesen, men hvis han føler behov for at indkalde til et samråd og bruge ressourcer på det, så stiller jeg selvfølgelig gerne op, siger ministeren for Fødevarer, Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde.

Han fortæller også, at han ikke synes, at det er en måde, 'at vi som politikerne skal blande os i et godt fagligt arbejde på'.

- Jeg har fuld tillid til, at ministeriet og styrelserne kan finde de rigtige medarbejdere, uden at vi som politikere skal være involveret og nærmest sidde ned sammen med ansættelsesudvalgene. Det har jeg ikke behov for, slutter han.