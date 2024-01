Minister signalerede tempo på stormflodsmøde

En af de borgmestre, der var med, var Erik Lauritzen (S) fra Sønderborg. Efter mødet med miljøminister, Magnus Heunicke (S) var borgmesteren positiv.

- Jeg bed i hvert fald mærke i, at ministeren sagde i løbet af et par uger, der kan vi få afklaring på, hvordan vi søger ind til de midler, der trods alt er sat til rådighed for os, siger Erik Lauritzen.

Hvad med på lang sigt med de problemer, I står med, fik du lovning på noget?

- Nej, vi fik ikke lovning på noget, men jeg synes, der er en forståelse for, at de kæmpe udgifter, der kommer til os, hvis vi virkelig skal lave klimasikring og at få det gjort i løbet af nogle år. Så det er en fælles opgave, og de budskaber syntes jeg også gik ind, siger Erik Lauritzen.