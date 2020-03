Mor og to små børn slap nådigt fra alvorlig trafikulykke

For en uges tid siden - tirsdag morgen - kørte en mor galt i glat føre med sin mand og to små børn på et og tre år i bilen, der havnede i en vejgrøft nær Broager.

Den kvindelige bilist pådrog sig et lårbensbrud, mens de to små fik forskellige alvorlige kvæstelser. Den lille familie blev kørt til intensiv behandling på sygehuse i Kolding og Odense. Politiet oplyste, at børnenes tilstand var kritisk.

Nu er de tre igen sammen på sygehuset i Aabenraa - og har det efter omstændighederne godt. Det fortæller Kevin Schmidt, der er kvindens mand og børnenes far.

Han bor på sygehuset i Aabenraa for at deltage i pasningen af børnene, som om nogle dage kan udskrives og komme med deres far hjem til Broager - mens deres mor må tilbringe noget længere tid på sygehus.

- Vi er trods den voldsomme ulykke sluppet nådigt, selvom der er et stykke vej endnu, inden alle er er på højkant og mobile igen. Vi har fået en en rigtig god behandling og er taknemmelige for, at vi fortsat kan leve videre som en famlie, siger Kevin Schmidt til TV SYD.