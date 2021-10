Motionister får lov til at tyvstarte Tour de France-rute

De starter i henholdsvis Vejle (178 km), Kolding (116 km), Haderslev (74 km) og Aabenraa (38 km), og endelig er der en familie-rute på 17 kilometer, som er for alle, der har lyst til at deltage i folkefesten, oplyser Kultur Syd.

Alle distancer har mål i Sønderborg.

I Sønderborg udtrykker borgmester Erik Lauritzen (S) glæde over, at ”Tour de Syd bliver en del af Tour de France-markeringen”

- Jeg håber, at det bliver en stor succes med mange deltagere. For cykel-eventen bliver en unik mulighed for alle – både motionister og øvede - men også alle hverdagscyklister for at være del af en stor cykelfest, siger Erik Lauritzen.

Hvis man er interesseret, så starter tilmeldingen fredag den 15. oktober kl. 15.00 på hjemmesiden www.tourdesyd.dk