Musikchef fratræder efter otte år

- Efter otte år som chef for Sønderjyllands Symfoniorkester er tiden for mig nu kommet til at vende et blad i livets bog og starte på et nyt livskapitel. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at vi sammen i et arbejdsfællesskab har opnået særdeles positive resultater i de forløbne år. Resultater som jeg glæder mig over at kunne se på med lige dele ydmyghed og stolthed, udtaler Nikolaj Andersen.



Ifølge bestyrelsesformand Simon Faber har orkesteret meget at takke den afgående musikchef for: