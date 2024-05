Muskler, badetøj og selvbruner på programmet

Interessen for den type bodybuilding har været støt stigende. For tre år siden var deltagertallet 37.

Konkurrencen er et modstykke til de konkurrencer, der afholdes uden dopingtests. Arrangøren bag peger på, at der har manglet noget for den gruppe af atleter, der ikke vil bruge doping og andre præstationsfremmende midler i deres sport.

- Der var en tendens til, at atleter, der konkurrerede naturligt, klarede sig dårligt i internationale konkurrencer. Hvis man står i sit livs form, og alligevel kommer på en tiendeplads, så giver det bare en underlig følelse. Det kan også invitere til, at hvis man vil klare sig godt, så bliver man nødt til at bruge præstationsfremmende midler, siger Daniel Risgaard.