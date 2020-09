Naboer holder øje med ubudne gæster

- Jeg føler, det er måden, man hjælper hinanden. Det er en kæmpe fordel, når vi kender området og hinanden, så vi ved, hvornår noget er forkert, siger Bent Aasand.

Han er nabohjælper, og netop det tiltag har ifølge ham haft indflydelse på sikkerheden i nabolaget. De er blot nogle af mange, som er tilmeldt ordningen.

En hjælpende hånd

I Ulkebøl på Als oplever Bent Aasand, at de er mange som hjælper hinanden. Det har båret frugt. Der har ikke været indbrud i deres villakvarter, og for ham er Nabohjælp en årsag.

- Jeg tror, det skyldes, at vi er synlige. Jeg går en tur hver dag i området, og det gør andre også. Hvis vi ser nogen, som ser mistænkelige ud, eller vi ikke kender, så spørger vi, om vi kan hjælpe dem med noget, fortæller Bent Aasand.

Det er netop det, som Nabohjælp skal gøre.

- Nabohjælp handler om at få husene til at se beboede ud i ferieperioder og om at være synlige i nabolaget, siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som bakker op den effekt, samarbejdet med borgerne har haft i en pressemeddelelse.

Gang i nabolagene

Nabohjælp er med til at skabe liv i områderne, så borgerne kan komme afsted på eksempelvis ferie, når det igen bliver muligt.

- Liv og aktivitet i nabolagene skræmmer tyvene væk. Men det betyder ikke, at vi skal holde os hjemme for at undgå indbrud, siger Sarah Risbøl Jacobsen.

Tallene for indbrud i sommerferiens uge 27 til 33 er også markant lavere end sidste år. Det kan Nabohjælp være en årsag til.

- Vi har slået flere slag for at tage Nabohjælp til sig, så ingen huse er alene hjemme, siger Christian Østergaard, vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Tiltaget med Nabohjælp har skabt interesse hos mange. Antallet af nabohjælpere er steget med mere end 9.000 i den syd- og sønderjyske landsdel. Det betyder, at der nu er over 28.000 nabohjælpere i de 14 kommuner.