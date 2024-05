Naturlige muskelbundter skal en tur i løgnedetektoren

23-årige Signe Andreasen kommer fra Padborg, men bor i Odense, hvor hun læser idræt og sundhed. Siden august sidste år har hun været på diæt for at stå helt skarpt til weekendens konkurrence.



Hun har smidt 26 kilo, hvilket svarer til en fjerdedel af hendes kropsvægt.

- Når man skal stå på scenen, skal man ned i en vis fedtprocent for at kunne se muskelmassen og markeringerne i musklerne, siger hun.

Vægttabet og muskelmassen er kommet ved hårdt arbejde, og Signe Andreasen har aldrig været fristet af at bruge doping eller andre præstationsfremmende midler.

- Jeg har altid været meget skræmt over doping og vil ikke risikere mit helbred. Jeg kender nogen, der har været fristet. Jeg kender også flere, der gør det, men jeg har aldrig haft lyst, siger hun.

Løgnedetektor og forskellige prøver

Det er titler i DM i naturlig bodybuilding, som 170 atleter konkurrerer om lørdag og søndag i Sønderborg. Interessen for den type bodybuilding har været støt stigende. For tre år siden var deltagertallet 37.

Konkurrencen er et modstykke til de konkurrencer, der afholdes uden dopingtests. Arrangøren bag peger på, at der har manglet noget for den gruppe af atleter, der ikke vil bruge doping og andre præstationsfremmende midler i deres sport.