Naturpark indvies ni måneder forsinket

På indvielsesdagen har en lang række aktører og samarbejdspartnere sørget for forskellige aktiviteter for alle deltagere. Programmet indeholder både kajaksejlads, fugletur, ferskvandsaktivitet, fortidsmindetur, æbletur, fiskeri og fluebinding samt muligheden for at få pulsen op.

Det 18.000 år gamle istidslandskab kan opleves flere steder i naturparken med udsigt over to langstrakte tunneldale, en mindre smeltevandsdal og et unikt dødislandskab med bakker og søer i den nyplantede Oksbøl Skov.