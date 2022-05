Nedtælling til Touren: Børnene trak i cykeltrøjerne i Sønderborg

Ny begejstring

Han er først for nylig begyndt at interessere sig for cykelsport, og for ham er det helt enestående, at verdens største cykelløb snart går gennem Sønderborg.

- Det er rigtig stort, og det er en-gang-i-livet-mulighed, og det er helt utroligt, at det kommer til Danmark, siger han.

Det er Dansk Cykle Union, der arrangerer børneløbet, som havde debut i Sønderborg. I løbet af maj og juni kommer løbet til 22 andre danske byer.