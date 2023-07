Nødråb fra de varme hænder: Vi kan ikke spare mere

Det er en frygt, der deles af SOSU'ernes faglige organisation, FOA.

- Vi hører fra folk, der har været mange år i faget, at det bare er blevet værre og værre de seneste tyve år. De siger også, at de hellere vil stå på en fabrik end at have ondt i maven, når de går hjem, fordi de ikke føler, at de har levet op til deres faglighed, fortæller Karsten Wohlgemuth, der er faglig sekretær i FOA, Sønderborg.

Det kan også gå ud over rekrutteringen.

- Der mangler i forvejen folk i plejesektoren, og det bliver kun være, når der bliver flere og flere ældre, fortæller FOA Sønderborgs faglige sekretær.

Nogle hænder er varmere end andre

Og det kan også blive et problem at finde de rigtige varme hænder, for nogle hænder er varmere end andre.

- Der er to-taller, og der er ti-taller, og jeg er bange for at ti-tallerne, de varmeste af de varme hænder, vil forlade faget. Hvis man bare kan gå ind med skyklapper på og gøre det, man får besked på, kan man overleve, fortæller Signe Liv Christensen, og det er tydeligvis ikke hendes egne kolleger, hun tænker på. Dem kalder hun verdens bedste i sit Facebook-opråb.

Kritikken er ikke spildt på en af de ansvarlige politikere i Sønderborg Kommune, Stefan Lydal, (DF), der er formand for Social- Senior- og Handicapudvalget.