Nordeuropas største rovfugl har succes: Rekordmange havørneunger og nye ynglende par på vej

Særligt i Vadehavet er der kommet mange nye unge par til. Ifølge Preben Jensen er der i området omkring 35-40 unge havørne, og flere af dem vil med stor sandsynlighed slå sig ned i marskområdet som par.

- Vi ser, de opholder sig ved havet om dagen for så om natten at trække ind i plantagerne for at sove i træerne. Og vi regner også med, at de finder sammen i par, når de nærmer sig kønsmodningen ved de cirka fem år, siger Preben Jensen.

Han forventer, der er plads til yderligere otte ynglende par ved Vadehavet i de kommende år.