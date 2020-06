Nu bliver børnene igen passet som før krisen

Tirsdag åbner samtlige Sønderborgs daginstitutioner igen i fuldt omfang ligesom i tiden før, der var nogen, der kunne stave til corona.

Det betyder, at forældre med fuldtidsarbejde igen har en fair chance for at få deres hverdag til at hænge sammen. Dagplejere, vuggestuer og børnehaver genindfører de almindelige åbningstider fra tidlig morgen til sen eftermiddag, og SFO'er og klubber åbner igen som i tiden før krisen.

Følger anvisningerne

- Forældrene kan være helt trygge, for vi fortsætter med at følge sundhedsmyndighederens retningslinjer for adfærd, hygiejne og rengøring, siger Jesper Smaling, (Soc.dem.) næstformand i Sønderborg Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg.

Genåbningen skyldes ifølge Sønderborg Kommune, at sundhedsmyndighederne tillader børn i dagtilbud og SFO at være sammen i større grupper, og at der fremover kun skal gøres rent én gang om dagen i stedet for to. Desuden gælder det generelle krav om en meters afstand ikke mellem legende børn og børn og personale.

Der skal stadig holdes fokus på god håndhygiejne, der skal stadig hostes og nyses i ærmet, og man skal stadig blive hjemme, hvis man har symptomer, der kan knyttes til corona-smitte.

