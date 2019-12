Nu er den københavnske vicedirektør til landbrugsstyrelsen fundet

Gitte Jensen-Fangel bliver ny vicedirektør for Landbrugsstyrelsen i Augustenborg. Men selvom afdelingen ligger i Sønderjylland, får den nye direktør tjenestested i København.

Det sker, efter styrelsen i første omgang ikke lykkedes med at finde det rette match i Sønderjylland i efteråret. Her var der 32 ansøgere, seks til samtale og én kvalificeret, som sagde nej til jobbet.

Derfor valgte styrelsen at genopslå stillingen i oktober med tjenestested i København fremfor Augustenborg. Det gav 19 ansøgninger, seks til samtale og én kvalificeret, som sagde ja til jobbet.

- Tjenestestedet bliver i København, men det er skrevet ind i kontrakten, at hun (Gitte Jensen-Fangel, red.) skal være tre dage om ugen i Augustenborg, siger Jette Petersen, direktør for Landbrugsstyrelsen, til TV SYD.

Kritik fra medarbejderne

At vicedirektørens tjenestested nu bliver København fremfor Augustenborg, er tidligere blevet mødt med kritik fra medarbejdere, som bekymrer sig over, om ledelsen kommer for langt væk fra afdelingen. Men det mener Jette Petersen ikke bliver et problem.

- For det første kommer hun til at være størstedelen af sin tid i Sønderjylland. Og så er hun ikke alene om ledelsen. Der er seks enhedschefer og over 20 teamledere. Så der er masser af nærværende ledelse i hverdagen, siger Jette Petersen, direktør for Landbrugsstyrelsen.

Medarbejdere skulle flytte fra København

Afdelingen i Augustenborg er et resultat af politikernes beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser. I alt blev 340 af Landbrugsstyrelsens arbejdspladser flyttet fra København til henholdsvis Augustenborg og Tønder. Denne udflytning var gennemført i juli 2017. Her valgte 30 medarbejdere at flytte med.

Hvordan forklarer I den nye vicedirektørs placering i København til de medarbejdere, som selv har flyttet fra København til Augustenborg for at beholde deres job?

- Det er vigtigt for os, at vi har den rigtige kandidat. Vi ser heller ikke længere os selv, som en udflyttet arbejdsplads. Og jeg tror på, om man er tidligere medarbejder fra København eller lokal, så vil man være optaget af, at det er den rigtige vicedirektør, siger direktør for Landbrugsstyrelsen Jette Petersen.

Stammer fra Sønderjylland

Den nye vicedirektør er Gitte Jensen-Fangel, som selv stammer fra Sønderjylland. I pressemeddelelsen fra landbrugsstyrelsen udtaler hun: ”Derudover glæder jeg mig til at tilbringe det meste af min arbejdsuge i det sønderjyske.”

Gitte Jensen-Fandel får ansvaret for sagsbehandling, jordbrugskontrol samt jordfordeling & landbrugslov. Hun kommer fra en stilling som vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og som Chief Clinical Information Officer i Region Hovedstaden.

Gitte Jensen-Fandel tiltræder stillingen den 3. februar 2020.