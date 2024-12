Nu er det officielt: Stort landsstævne kommer til Sønderborg

- At have noget fælles at arbejde hen imod giver en masse godt til vores lokalsamfund og organisation. Vi har et stærkt foreningsliv hernede, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vores foreninger er gearet til at stå sammen om Landsstævnet i 2029, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

DGI skriver at de har valgt den sønderjyske by fordi byen brænder for at være vært og passer ind i Landstævnets værdier. Sønderborg har også de rigtige lokationer til eventet samt en mulighed for at samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse.

- Sønderborg er en spændende kommune med smukke rammer og et meget stærkt foreningsliv, som får en stor rolle at spille i Landsstævnet. Derudover er kommunen dygtig til at samarbejde med erhvervslivet, hvilket vil give eventet gode betingelser for at udvikle sig på nye, bæredygtige måder. Jeg synes, at vi har et super match, siger Hanne Lene Haugaard, der er formand for DGI Sønderjylland i pressemeddelelsen.

Landsstævnet besøger dog allerede landsdelen i 2025, hvor Vejle er vært for idrætsfestivalen.