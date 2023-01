Nu har du chancen for at hejse Danmarks største Dannebrog

De har Dannebrog i seks forskellige størrelser på hylderne i Dybbøl Mølles Flaglaug.

Det helt store måler godt 80 kvadratmeter, har en vægt på 12 kilo, og bliver hejst ved helt særlige lejligheder ved Dybbøl Mølle.

Men der er brug for folk, der gerne vil give en hånd med, når flaget skal hejses på de særlige flagdage.

- Vi kan godt bruge omkring 10 frivillige mere, lyder det fra tovholder Jens Jacob Beck, der til hverdag hejser flaget som ansat på Historiecenter Dybbøl Banke.

Starter med de små

Når det helt store flag skal hejses, kræver det som regel to til tre mand at få det op og fire mand at få det ned igen.

Derfor starter nye frivillige heller ikke med det helt store Dannebrog, der også har navnet Store Dronningeflag.



- Det kræver lidt armkræfter, men med den rigtige teknik kan de fleste sagtens blive et af vores nye medlemmer i flaglauget, fortæller Jens Jacob Beck.

Det største flag er et splitflag, som er det officielle danske myndigheds- og statsflag.

Flaget bliver benyttet af det danske kongehus, samt statens civile og militære myndigheder.

Vejret spiller en rolle

Normalt bliver der flaget hver eneste dag ved Dybbøl Mølle fra 1. april og frem til 31.10.



Her er det dog nogle mindre udgaver af Dannebrog, der bliver benyttet. Samtidig har vejret også betydning for hvilket af de seks flag, der ryger til tops.

Det kræver ikke noget særligt at blive medlem af Dybbøl Flaglaug undtagen lige en enkelt ting.

- Man må gerne synes, at Dannebrog er verdens smukkeste flag, for det synes jeg det er, siger Jens Jacob Beck.