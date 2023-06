Nu kommer der flere penge til populær skatepark

200 børn har dagligt deres gang i parken, og i weekenden var skateparken vært for Skateboardlandsholdet, som var forbi til fælles skate og workshops for de børn og unge, der var mødt op.

Pengene skal blandt andet være med til at sikre, at der fortsat vil være en daglig leder, som står for den daglige drift af foreningen og hallen.

- Tilbuddet i Sønderborg Skatepark er et vigtigt tilbud, som vi gerne vil sikre fortsætter, så foreningen får ro til deres arbejde. Så sent som i weekenden var hallen fuld af liv, da Skateboardlandsholdet besøgte hallen, siger Christel Leiendecker (SSV), der er formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.