Nu kommer der mere overvågning i Sønderborg og Aabenraa

Borgmestre er glade

Tiltaget sker i samarbejde med Sønderborg og Aabenraa Kommuner, hvor byernes to borgmestre glæder sig over flere kameraer.

- Jeg er sikker på, at kameraerne får en præventiv virkning, der kan give mere tryghed og sikkerhed for borgerne, når de færdes i nattelivet, pointerer borgmester Erik Lauritzen (Socialdemokratiet) fra Sønderborg Kommune.

Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen (Konservative), lægger også vægt på, at de nye kameraer øger borgernes oplevelse af tryghed.

- Jeg er glad for, at politiet tager det her skridt som et forebyggende tiltag, der har til formål at skabe øget tryghed for borgerne i Aabenraa. Jeg ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med politiet, så vi kan forebygge episoder, som dem vi så i bymidten i Aabenraa for et års tid siden, fremhæver Jan Riber Jakobsen.