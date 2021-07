Ny cykelrute tager dig gennem de smukkeste landskaber på begge sider af grænsen

En ny grænseoverskridende cykelrute på i alt 307 kilometer er netop åbnet nord og syd for grænsen.

Den vil tage cykelturister igennem noget af det smukkeste sønderjyske og nordtyske østkystlandskab fra Glüksborg og Flensborg til Gråsten, Sønderborg, Nordborg og Aabenraa. Ruten er inddelt i seks etaper, og den passerer undervejs både ny såkaldte formidlingshaver og i alt seks historiske slotte.

Formidlingshaverne vil fortælle de besøgende om natur- og kulturoplevelser det pågældende sted. De ligger i Flensborg, Gråsten og Aabenraa.

Blomster bygger broer

Det hele er skabt i et grænseoverskridende samarbejde mellem Flensborg, Sønderborg og Aabenraa kommuner under overskriften "Blomster bygger Broer", og det er støttet af EU's Interregmidler. Målet er, at brugerne kommer til at opfatte grænsetrekanten Flensborg - Sønderborg - Aabenraa som en sammenknyttet destination.

Binder en sløjfe

- Den nye grænseoverskridende cykelrute binder en sløjfe om en fælles, bæredygtig turisme på begge sider af grænsen, siger Stephan Kleinschmidt, som selv er aktiv grænseoverskridende. Som politiker er han viceborgmester i Sønderborg for Slesvigs Parti, og som erhverv er han topembedsmand på Flensborg Rådhus.