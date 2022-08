Ny el-færge skal sejle på Alslinjen

Ellers kan Molslinjen endnu ikke afsløre så meget om den kommende el-færge på Alslinjen, siger pressechef Jesper Maack.

- Nu kaster vi os over det her skib og får de sidste planer på plads. Men detaljerne kan vi ikke fortælle nærmere om endnu. Men vi har forpligtet os til at være klar med el-færgen om to år, så det får vi til at hænge sammen, siger han.