Ny fond skal få flere til Sønderborg

Flere tilflyttere.



Det er ønsket i Sønderborg, og derfor har Sønderborg Kommune i samarbejde med Bitten og Mads Clausens Fond etableret en ny fond kaldet Go To Sønderborg for netop at sikre dette.

Tirsdag så den nye fond så dagens lys, og her vil Bitten og Mads Clausens Fond sprøjte flere af sine Danfoss-millioner i en markedsføringsplan, der skal gøre potentielle tilflyttere opmærksomme på, hvad Sønderborg kan tilbyde som by og kommune.

- Gennem de sidste mange år har Sønderborg udviklet sig fra at være en klassisk provinskommune til at være et internationalt orienteret udviklingsområde indenfor cleantech, som har rigtig meget at tilbyde både turister, tilflyttere og studerende.

- Men hvis vi skal opretholde den position også i fremtiden, så er vi nødt til at sikre, at folk får øjnene op for de muligheder, der er her, siger Peter M. Clausen, der er bestyrelsesformand i begge fonde i en pressemeddelelse.



Et vigtig redskab for alle

Initiativet sker, fordi provinskommunerne er i skarp konkurrence om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og tilflyttere.

Og det giver god mening, at Sønderborg vil brande sig selv, mener Egon Bjørnshave Noe, der er professor og centerleder ved Center for Landdistriktsforskning på SDU.

- Det er en afgørende forudsætning for at kunne tiltrække arbejdskraft og nye tilflyttere til en by. Kommunen gør opmærksom på, hvad man kan tilbyde, og man får skabt en positiv fortælling om, hvem man er, hvilke rammer man kan skabe om det gode liv, og hvilke værdier man står på, siger Egon Bjørnshave Noe til TV SYD.

Flere kommuner gør det samme

Ifølge stifterne er fonden den første af sin slags, der kæmper for at øge opmærksomheden for en by. Denne påstand tvivler Egon Bjørnshave Noe dog på er sand.

Men han ser dog en klar tendens til, at flere og flere kommuner får privat hjælp til at gøre sig attraktive for potentielle tilflyttere.

- Der er en større bevidsthed om, at man skal gøre noget. Løn og jobopslag er ikke længere nok, ligesom det at have boliger til salg hellere ikke får nye tilflyttere til. Derfor er det vigtigt, at et område taler sig selv op, og det kan man gøre gennem branding. Man sælger "hele pakken" til folk så at sige, siger han.

Derfor giver det ifølge professoren god mening, at kommuner og lokale virksomheder, såvel som fonde, samarbejder, for der er en vis synergi mellem erhverv og lokalsamfund, og man er nødt til at hjælpe hinanden for at kunne gøre sig selv mere attraktiv end sine konkurrenter.