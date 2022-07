Ny Pride i Sønderborg: To mænd sigtet for hatecrime

Der skulle ikke gå mere end to dage, før politiet havde sigtet to mænd i forbindelse med nyheden om, at en ny Pride skal afholdes i Sønderborg sidst i August.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de i går, lørdag, modtog en skriftlig anmeldelse om trusler mod deltagere i Sønderborg Pride, der finder sted sidst i august i år.

Det var to mænd på 19 og 23 år, der i et kommentarspor på Facebook havde udtrykt sig på en sådan måde, at det kunne virke truende mod deltagere i Sønderborg Pride.

- Det er uhyggeligt. Det understreger vigtigheden af, at vi afholder en Pride. Vi er blevet spurgt, hvorfor skal I råbe højt af jer selv. Sigtelserne her handler jo om, at der er et problem, vi er nød til at adresse, fortæller forperson, John Brandt.

De to mænd, der begge er bosiddende i Sønderborg kommune, blev i aftes og i nat anholdt og sigtet efter straffelovens paragraf 266 B. Den omfatter de, der offentligt giver udtryk for holdninger, der truer, håner eller nedværdiger en gruppe af personer blandt andet på grund af deres seksuelle orientering.



De to mænd er blevet afhørt og løsladt, men er fortsat sigtede. De erkender, at de har skrevet kommentarerne, men benægter at de var ment truende. Kommentarsporet er blevet slettet, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.