Ny sydjysk sparekasse en realitet efter fusion

Det skriver Sydjysk Sparekasse i en pressemeddelelsen.



- Det nye navn signalerer, at vi er en lokal forankret sparekasse. Samtidig signalerer det, at vi dækker bredt lokalt og regionalt, og at vi bliver en større sparekasse.

Den nye bank har mere end 300-års erfaring og har rødder i Syd- og Sønderjylland med filialer i Vejen og Sønderborg kommuner..



Hvad kommer der til at ske?

Selvom sparekasserne er fusioneret, vil de fleste kunder ifølge pressemeddelelsen kun opleve få forandringer, og hvis der sker ændringer, får man besked direkte fra banken.

Kunderne i de nu tidligere Frøs Sparekasse og Broager Sparekasse kan derfor fortsat kontakte deres vanligere rådgivere samt benytte kort, net- og mobilbank, som de plejer.

Politisk glæde over fusion

I både Vejen og Sønderbog kommuner glæder borgmestrene sig over fusionen.

- Som borgmester i Vejen Kommune er jeg naturligvis glad for, at vi med den nye sparekasse bevarer et lokalt og visionært pengeinstitut, der kan være med til at understøtte udviklingen i vores kommune. Men også vigtigheden af, at vi har et fremsynet pengeinstitut, som kan være med til at understøtte den erhvervsmæssige udvikling i kommunen, lyder det fra Frank Schmidt-Hansen, der borgmester i Vejen Kommune.



Hos borgmester Erik Lauritzen i Sønderborg Kommune er der også glæde over fusionen med det lokale islæt.



- Jeg syntes, det er en god nyhed, at vi også fremover har en sparekasse som vil lokalområdet, det lokale erhvervsliv og ikke mindst sporten og kulturen. En sparekasse med stærk tilknytning til vores område styrkes og bevares.