Nye planer for stormflodsikring af Gråsten Havn

Det er stormfloden i oktober 2023, der har fået Sønderborg Kommune til at tænke over, om den planlagte sikring af Gråsten Havn nu også er høj nok.

Dengang blev vandstanden i Gråsten Havn målt til 2,27 meter over gennemsnitlig vandstand.

Det er tæt på de 2,5 meter, som sikringen i Gråsten Havn skulle sikres mod. Derfor skal den måske bygges højere.

- Anlægget skal skabe tryghed i området og anlægges i en højde, der kan beskytte mod en 100-års hændelse frem til 2070. Hvis vi får det bygget for lavt, risikerer vi, at anlægget skal forhøjes før tid, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.



Udgifterne til stormflodssikringen skal deles mellem kommunen, og de husejere, der bliver beskyttet af den. Hvis højden bliver hævet, får flere fordel af den, og der bliver flere til at dele udgiften.

Stormflodssikringen planlægges langs vandkanten fra Sildekulevej ved Gråsten Plejecenter til højvandsmuren på Fiskenæsvej. Det er firmaet Sweco, som laver projektforslaget samt et forslag til en bidragsfordeling for Sønderborg Kommune. Det er planen, at begge dele er klar i juni 2024.