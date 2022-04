Nystartet Sønderborg-bryggeri vil slå verdensrekord - og du kan være med

Som nævnt er en af de i alt 12 øl, man kan bestille forud for arrangementet, fra bryghuset i Sønderborg. Jesper Larsen er ikke i tvivl om, hvad dén skal bidrage med.

- Den øl vi har taget med er både interessant og lidt skæv. Vi synes, det er en sjov øl, som vi også regner med falder i god jord hos mange af dem, der drikker øl med os, siger han.

Hvad den "interessante og lidt skæve" øl smager af, er endnu hemmeligt.

Det er dog svært at komme udenom, at det er god forretning for et nystartet bryggeri, at være med til verdens største virtuelle ølsmagning.

- Der er mange, der kommer til at smage vores øl, så det kan jo være, at det udvider deres - og vores egen - horisont, siger Jesper Larsen.

Slog verdensrekorden sidste år

Det er ikke første gang, at arrangementet finder sted. Sidste år slog Royal Unibrew, sammen med 65.000 danskere og 12 danske bryggerier, faktisk Guinness World Record for største ølsmagning.

Den rekord forsøger de at slå i år.

Man kan bestille en kasse med øl fra 12 forskellige bryggerier til hoveddøren og nyde den hjemme i stuen, til et af storskærmsarrangementerne der bliver afholdt rundt om i landet, eller man kan være med live fra Tivoli.

Man kan også se, høre og stille spørgsmål om øllene til nogle af Danmarks dygtigste brygmestre og øleksperter - herunder også Jesper Larsen.

- Vi er sammen om at skubbe til hele den her ølverden og til at udfordre og eksperimentere. Arrangementet samler os og giver os et større rum til at lykkes med denne mission, siger han.

Udover Too Old To Die Young deltager også Fanø Bryghus og ÅBEN bryghus, der har hjemme i Kolding, fra Syd- og Sønderjylland.