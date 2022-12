Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.



En lang række frivillige foreninger i kommunen står bag folkekøkkenet. Planen er, at det holder åbent hver torsdag fra klokken 17 til 20. Her kan udsatte borgere få et godt måltid mad mod et lille egenbidrag.

- Vi synes, at det er et super godt initiativ i en tid, hvor mange udsatte borgere er udfordret på stigende priser på mad, varme og el. Det vil vi gerne vil støtte op om, siger formanden for Sundhedsudvalget, Didde Lauritzen.