Nyt initiativ skal hjælpe søskende i skyggen

Det skriver Sygehus Sønderjylland i en pressemeddelelse.

Projektet skal skabe samtalegrupper, hvor raske søskende kan komme og dele deres oplevelser og udfordringer.

I de familier, hvor et barn er ramt af en kronisk sygdom, oplever de raske søskende ofte at komme i klemme.



- Vi ser indimellem, at de raske søskende kan udvikle funktionelle symptomer som mavesmerter, hovedpine eller en pludselig manglende evne til at gå – altså fysiske manifestationer af den psykiske belastning det er, at leve i en familie med alvorlig sygdom, fortæller Didde Lauritzen, socialpædiater fra afdelingen for Børn og Unge på Sygehus Sønderjylland.

Projektets søskendegrupper er planlagt til at skulle mødes seks gange over et år og vil bestå af 8-10 børn i aldersgrupperne 6-12 år og 13-18 år. Det primære mål er at skabe et rum, hvor børnene kan hygge sig, snakke om de svære ting og opleve, at de ikke er alene.

Projektet støttes af midler fra Center for Pårørendeinddragelse (CEPI).