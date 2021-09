Nyt Michelin-stjernedrys rammer lokale restauranter

Restauranten, der ligger på toppen af Hotel Alsik, slog dørene op den 23. oktober 2020 – og har som alle andre restauranter været hårdt ramt af corona-restriktionerne.

Derfor er det også en stor opmuntring for chefkok Jesper Koch, at Restaurant Syttende allerede nu kan smykke sig med en Michelin-stjerne.

- Vi er stadig brandnye, så det er både et stort og skønt øjeblik. Mit hele liv er at arbejde i et køkken. Stjernen er en stor ære for mig, min familie og mine medarbejdere og hele hotel Alsik, siger en meget glad Jesper Koch.