Olieudslip lukker spritnyt havnebad

Et olieudslip har nemlig gjort, at badet for få timer siden måtte lukke foreløbig indtil i morgen.

Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det var en oliefilm, som drev gennem badevandet, men det er ikke et usædvanligt syn ifølge beredskabschef hos Beredskab Sønderborg, Allan Dalager Clausen. De konstaterede dog alligevel, at udslippet var af for kraftig karakter og valgte derfor at lukke havnebadet.

Dagens lukning sker blot lidt mere end to måneder efter åbningsdagen den 6. december i 2023.



- Det er jo nyt for os, at vi skal lukke et havnebad, men vi har set oliefilm i vandet før, så det er egentlig rettidig omhu, siger han til TV SYD.



Sønderborg Havnebad bliver undersøgt i morgen. Er olien væk, kan badet åbne på ny.