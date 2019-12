Område risikerer at komme på den "hårde ghettoliste"

I dag hører Nørager/Stjernevej i Sønderborg til på ghettolisten, og det har den gjort de seneste tre år.

Det betyder, at den til næste år har været på listen i fire år, og dermed risikerer den at blive flyttet til den ”hårde ghettoliste”, hvis ikke den lykkes med at komme af ghettolisten indenda.

Det ærgrer Inga Skovlund, der bor i området, for hun ser, at der her er sket en positiv udvikling de seneste år.

- Det er rigtig svært, fordi vi har fået så mange fine ting lavet herude som for eksempel fine legepladser, og alt det grimme er kommet væk, siger Inga Skovlund.

Inga Skovlund er beboer i området i Sønderborg, og hun synes, det er ærgerligt, Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Beboere kan miste deres hjem

Hvis et boligområde har været på ghettolisten i fire år, så bliver det flyttet til den ”hårde ghettoliste”, og derfor har området i Sønderborg lige akkurat ét år til at redde det, de har kæmpet for i nu tre år.

Nemlig at komme af ghettolisten.

Men lykkes det ikke, så skal området nedbringe andelen af de almene familieboliger til maksimalt 40 procent inden 1. januar 2030 - og den skal aflevere en handlingsplan til kommunen for, hvordan de skal nedbringes.

- Det betyder, at der skal ske noget ombygning. Der er nogle boliger, der skal inddrages. Der er nogle blokke, der skal rives ned, siger Jan Prokopek Jensen (S), der er formand i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Sønderborg Kommune.

Kommune tror ikke selv på det

Søndag udkom årets ghettoliste fra Transport- og Boligministeriet, og dermed har Syd- og Sønderjylland nu syv boligområder på ghettolisten. De ligger i Esbjerg, Horsens, Kolding, Vejle og i Sønderborg.

I sidstnævnte kommune forventer man ikke at komme af ghettolisten til næste år, men her håber man, at den indsats, kommunen gør, er nok for ministeriet til ikke at flytte området ved Nørager/Stjernevej til den ”hårde ghettoliste”.

- Vi arbejder hårdt med det. Vi har ansat flere mentorer. Vi laver flere forskellige indsatser. Så jeg er sikker på, at selvom vi kommer på den hårde liste i 2020, så skal vi nok få os arbejdet i den rigtige retning, som folketinget ønsker, siger formanden.

Jan Prokopek Jensen (S) er formand i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Sønderborg Kommune. Han tvivler på, at vil lykkes for Nørager/Stjernevej i Sønderborg at komme af ghettolisten til næste år. Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD