Op mod 4.000 liter svovlsyre løbet ud af kollapset tank

Opdateres.

Artiklen er fredag morgen opdateret med myndighedernes vurdering af, hvor mange liter syre, der er løbet ud af den lækkede tank.

Der er nu overblik over syreudslippet på Kegnæs. Det vurderes, at der er løbet ca. 2.000 til 4.000 liter ud af tanken, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter fredag morgen.



Politi og brandvæsen rykkede torsdag eftermiddag ud til Kegnæs syd for Als, hvor en syretank var kollapset.



Tanken indeholdt 24 kubikmeter - eller 24.000 liter - svovlsyre. Og længe var det usikkert, hvor meget syre, der var løbet ud.



- Spildet er stoppet, og det er kun omkring 10.000 liter, der er løbet ud, fortalte Jesper Grau, der er indsatsleder ved Sønderborg Brand og Redning, torsdag aften.

- Men da det har vist sig, at tanken har sivet hele natten, så er der torsdag aften endnu usikkerhed hos myndighederne om, hvor langt svovlsyren er løbet ud i et nærliggende vandløb og moseområde, forklarer han.



Fredag morgen er vurderingen, at det er 2.000 - 4.000 liter syre, der er løbet ud.



Den kollapsede syretank stod på en landejendom.

- Arbejdet går i første omgang ud på at sikre, at der ikke sker en miljøforurening, oplyste vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag aften.

Myndighederne var især bekymret for, om syren løber ud i et nærliggende moseområde.

- Det kan vi ikke sige, om den gør på nuværende tidspunkt, men der er en risiko for det, siger indsatsleder Jesper Grau.

Indsatslederen kunne desuden oplyse til TV SYD, at Beredskabsstyrelsen fra Haderslev også var blevet tilkaldt for at hjælpe med at fjerne svovlsyren.

Svovlsyre benyttes i landbruget til produktion af gødning, hvor syren blandes i gyllen.