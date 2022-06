Opgravning af omfattende forurening udskudt et år

Oprensningen af forureningen skulle være gået i gang i slutningen af 2022, men nu viser det sig, at havbunden er for blød til at bære en inddæmning.



- Vi risikerer, at dæmningen skrider, eller at vi får et grundbrud, hvor vandet pludseligt springer op af et underliggende sandlag og fylder udgravningen, forklarer Kristian Dragsbæk Raun, civilingeniør og Region Syddanmarks projektleder på Himmark Strand-forureningen til Jydske Vestkysten.