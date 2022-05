Oplev en verden af sanseindtryk i Den Kongelige Køkkenhave

Det er det socialpsykiatriske tilbud Væksthuset i Sønderborg Kommune, der driver stedet, og formanden for Social- og Seniorudvalget Preben Storm glæder sig over det.

- Formålet med Væksthuset er også at hjælpe borgere uden for arbejdsmarkedet med at lære at begå sig i et job. Det skal være med til at skabe en bedre hverdag for dem og på sigt måske føre til uddannelse og job, har han tidligere udtalt til TV SYD.

En festlig dag

Sæsonåbningen af Den Kongelige Køkkenhave markeres ved, at en af Væksthusets medarbejdere klipper snoren til den renoverede café/butik, ligesom børn fra institutionen Vindsuset i Gråsten er til stede og spreder god stemning.