Opråb fra Sønderborgs SOSU'er: Vi kan ikke gøre mere

Og det er ikke kun de ældres håndmadder, der er skrabede i Sønderborg, hele ældresektoren er skrabet. Det har nu fået en SOSU-hjælper til at reagere med en Facebook-protest.

- Jeg kan ikke se mig selv som SOSU-hjælper, hvis jeg ikke må give en borger et stykke sky på hans rullepølsemad, fortæller Signe Liv Christensen i sin Facebook-video.



For nylig varslede Sønderborg Kommune 24 fyringer i plejesektoren. Og sidst er der kommet et katalog ud med småting, som personalet kan gøre for at spare tid og penge, som at undlade pynt på madderne. Og det er der filmen knækker for Signe Liv Christensen. Og det gør faktisk indtryk på den ansvarlige politiker.

- Jeg er grundigt ked af det, og det gør ondt at se, hvordan det rammer, men vi vidste, at det ikke ville blive nemt, men vi har kun de penge, vi har, fortæller udvalgsformand Stefan Lydal, (DF), formand for Social- Senior- og Handicap-udvalget.