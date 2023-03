Her kom vindmåleren helt op på 33,9 meter per sekund, hvilket svarer til orkanstyrke. Det er det kraftigste vindstød i marts i 15 år og svarer til 122 kilometer i timen.

Det er det samme sted, hvor det højeste vindstød nogensinde målt i landet blev registreret, tilbage i oktober 2013, på hele 53,5 meter per sekund.