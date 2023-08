Over halvdelen af alle unge bruger for meget tid online - nyt projekt sætter fokus på trivslen

- Jeg synes, det er superfedt, der bliver sat fokus på digital trivsel, for det er jo noget, som vi alle vi bruger i hverdagen, siger elev på Business College Syd i Sønderborg, Esben Good.



Eleverne på handelsuddannelsen i Sønderborg hørte onsdag, som en del af projektet, et foredrag ved Lykke Møller Kristensen, der er ekspert i digital adfærd.

Hun mener, det er vigtigt at italesætte emnet, da hun oplever, at adfærden på nettet er blevet et individuelt ansvar for de unge.

- Med projektet går vi væk fra det individuelle over i et fælles ansvar. Det bliver mere konkret, da vi får flere handlekompetencer, fordi vi snakker sammen om det, siger hun.