Regeringen vil torsdag klokken 12 præsentere et udspil, der skal forbedre infrastrukturen i Danmark. Allerede onsdag aften har en række danske medier set dele af udspillet.

Her står det klart, at regeringen agter at bruge milliarder af kroner på udvidelser, forlængelser og opgraderinger af vejnettet og særligt motorvejene i Danmark.