Pædagog modtager pris på 150.000 kroner for at lære små børn naturvidenskab

- De skal bruges på en masse nyt udstyr til ungerne.

Svaret kommer prompte, når man spørger Annette Lausen Duus, hvad pengene fra prisen skal bruges til. 150.000 kroner har hun modtaget for sit arbejde med natur og naturvidenskab i Børnehuset Engelshøj.

- Jeg brænder for at finde ud af, hvordan verden hænger sammen, og børnene elsker at blive klogere på det. Inden for pædagogikken taler vi hele tiden om inklusion og at få børnene med i et fællesskab. Det samler børnene, når de er med til at undersøge tingene sammen, siger Annette Lausen Duus.

Hun er samtidig enormt stolt over at modtage en pris for det arbejde, som hun selv opfatter som det naturligste i verden.

- Der er stadig nogle mennesker, der tror, at vi pædagoger bare passer børn, men der er meget mere i det. Vi lægger fundamentet for al den læring, de skal have i skolen. Det er så dejligt, at der med prisen kommer fokus på vores område, siger Annette Lausen Duus.

Prisen kommer hurtigt til at få ben at gå på

Af prisbeløbet går de 100.000 kroner til institutionen og kan anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema. Eksempelvis indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler og udeområde eller efteruddannelse. Det er da også planen, at det netop er de ting, som pengene skal bruges på i Børnehuset Engelshøj.

- Der er masser af ting på ønskelisten, blandt andet lysplader, mikroskoper og et rørsystem på legepladsen, som børnene kan putte ting i. Jeg kunne også godt tænkte mig andre ting, eksempelvis Bee Bots, der er nogle programmerbare robotter. Da vi først lige er blevet en science-børnehave, er der masser af ting, som vi gerne vil købe, siger Annette Lausen Duus.