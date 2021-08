Papirdesigner: - Mundbind kan foldes, limes og pyntes, så de kan bruges til alt muligt andet end mundbind

I og med at kravet om brug af mundbid i dag forsvinder fra tog, busser og færger, og det nu kun skal på, hvis man skal ud at flyve, er vi nok en del, der brænder inde med en kasse eller to af de hvide og lyseblå mundbind.

Og hvad skal man med dem? Smide dem ud? Eller være fornuftig og gemme kasserne i det nærmeste skab, da sundhedsmyndighederne ikke lader os tro, at pandemien er ovre, og at der fortsat kan ske smitteudvikling, som måske en dag kræver, vi genoptager brugen af de ja, lad os bare sige det - for mange af os forkætrede mundbind.

Men vi kunne også se på, hvordan vi ville kunne bruge mundbindene - på en helt anderledes og mere kreativ måde, så de hverken ryger i papirkurven eller ind bagerst i skabet.

Derfor har vi på TV SYD spurgt papirdesigner Karen-Marie Fabricius fra Gråsten om, hvad hun kunne finde på at lave ud af de velkendte mundbind:

- Jeg kan godt lide at folde og flette papir sammen, så jeg fik ideen til små gavetasker, som laves meget let ved, at man folder et bind, og limer eller syr det sammen i siderne. Det kan man så pynte med farvede bånd, som jeg har gjort. Man kan også tegne på det. Sådan en lille taske kan f.eks. være en børnene laver, og som de så kan have en gave i til en børnefødselsdag, siger hun.