Pensionerede pædagoger står i kø for at hjælpe ukrainske børn - men der er ikke brug for dem

Da krigen brød ud og ukrainske flygtninge kom til landet, gik landets kommuner i gang med at forberede sig på de mange mennesker, de skulle til at hjælpe.

Børne- og undervisningsministeriet skrev ud, at kommunerne vil blive underlagt et 'stort pres' på skolerne og i dagtilbud. Samtidigt etablerede pædagogernes fagforening (BUPL), A-kasse og Pædagogernes Pension en jobbank for pensionerede pædagoger, der kunne træde til for at hjælpe de ukrainske børn og familier.

Men behovet har ikke været der, lyder det fra Dagtilbuds- og læringschef i Sønderborg Kommune, Connie Buch.

- Jeg er overrasket, for jeg troede, at vi ville få brug for flere fra jobbanken, siger hun.

I Sønderborg Kommune har de ansat én fra jobbanken, som er en ud af fem af de pensionerede pædagoger, der ifølge BUPL er taget i brug.