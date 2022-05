Person fløjet til hospitalet efter solouheld

Tirsdag aften er en 85-årig mand kørt galt ved Egernsund og kommet alvorligt til skade.

Det oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.



- Manden er røget op på taget og er blevet fastklemt. Teorien er, at det kan være et ildebefindende eller uopmærksomhed, men det er ikke til at vide på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen Nikolaj Hølmkjær.



Manden blev fløjet til et hospital, efter han blev hjulpet fri. Her har han været ved bevidsthed, og politiet har været i kontakt med ham.



Den 85-årige mand kommer fra Sønderborg Kommune.